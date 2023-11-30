كذبة أديسون واكتشاف الفراعنة.. من اخترع المصباح الكهربائي؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر نقشاً لمصباح كهربائي اكتشفه المصريون القدماء واستخدموه قبل آلاف السنين من توماس أديسون.

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فقد أظهرت الصورة المتداولة نقشاً لما يبدو أنه ثعبان داخل أنبوب، وشبّهت المنشورات هذا النقش بصورة مصباح كهربائي، حيث جاء في التعليقات المرافقة أن النقش يظهر "المصباح الذي طالما كان يضيء مصر قديماً".

وأضافت المنشورات أن "المصابيح صنعت قديماً جداً وما كذبة أديسون إلا واحدة من الكذبات التي ملأوا بها الكتب و المقررات".

لكن هذا الادّعاء ليس سوى واحد من الخرافات المنسوبة للمصريين القدماء، بحسب خبراء، وما يظهر في النقش ليس مصباحاً كهربائياً بل نقش رمزي يُجسّد نظرية خلق الكون وفقاً للمعتقدات المصرية القديمة.

وما جاء في هذه المنشورات عن مصباح كهربائي استخدمه المصريون القدماء غير صحيح أيضاً، بل هو "خرافة واستمرار لمسلسل الأكاذيب التي تتردّد عن قدماء المصريين"، بحسب ما قال أيمن هندي مدير منطقة آثار محافظة قنا في صعيد مصر لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن "هذا النقش لا علاقة له بالكهرباء من قريب أو بعيد بل هو يعبّر عن نظرية خلق الكون من وجهة نظر قدماء المصريين".

كذلك أيّدت أستاذة علم الآثار المصريّة إيمان أبو زيد ما قاله أيمن هندي، وقالت إن "النقش لا يمثل مصباحًا كهربائيًا بأي شكل، بل يُظهر ثعباناً داخل زهرة اللوتس".

وشرحت إيمان أبو زيد، التي سبق أن تولّت مهمات في سلطات الآثار في مصر "يمثّل هذا النقش نظرية خلق الكون".

وأوضحت أن الثعبان يشير إلى الإله حور سماتاوي، وهو موجود داخل زهرة لوتس، كناية عن "أن الأرض كانت مغطّاة بالماء ثم ظهر التل الأزلي، ثم ظهرالإله الخالق وبدأت عمليّة الخلق. ويمثّل التل الأزلي في النقش زهرة اللوتس"، بحسب الخبيرة.