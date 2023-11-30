Advertisement

منوعات

كذبة أديسون واكتشاف الفراعنة.. من اخترع المصباح الكهربائي؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1135831-638369249249041297.jpg
Doc-P-1135831-638369249249041297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر نقشاً لمصباح كهربائي اكتشفه المصريون القدماء واستخدموه قبل آلاف السنين من توماس أديسون.

 
Advertisement

فقد أظهرت الصورة المتداولة نقشاً لما يبدو أنه ثعبان داخل أنبوب، وشبّهت المنشورات هذا النقش بصورة مصباح كهربائي، حيث جاء في التعليقات المرافقة أن النقش يظهر "المصباح الذي طالما كان يضيء مصر قديماً".

 

وأضافت المنشورات أن "المصابيح صنعت قديماً جداً وما كذبة أديسون إلا واحدة من الكذبات التي ملأوا بها الكتب و المقررات".

 

لكن هذا الادّعاء ليس سوى واحد من الخرافات المنسوبة للمصريين القدماء، بحسب خبراء، وما يظهر في النقش ليس مصباحاً كهربائياً بل نقش رمزي يُجسّد نظرية خلق الكون وفقاً للمعتقدات المصرية القديمة.

 

وما جاء في هذه المنشورات عن مصباح كهربائي استخدمه المصريون القدماء غير صحيح أيضاً، بل هو "خرافة واستمرار لمسلسل الأكاذيب التي تتردّد عن قدماء المصريين"، بحسب ما قال أيمن هندي مدير منطقة آثار محافظة قنا في صعيد مصر لوكالة فرانس برس.

 

وأضاف أن "هذا النقش لا علاقة له بالكهرباء من قريب أو بعيد بل هو يعبّر عن نظرية خلق الكون من وجهة نظر قدماء المصريين".

 

كذلك أيّدت أستاذة علم الآثار المصريّة إيمان أبو زيد ما قاله أيمن هندي، وقالت إن "النقش لا يمثل مصباحًا كهربائيًا بأي شكل، بل يُظهر ثعباناً داخل زهرة اللوتس".

 

وشرحت إيمان أبو زيد، التي سبق أن تولّت مهمات في سلطات الآثار في مصر "يمثّل هذا النقش نظرية خلق الكون".

 

وأوضحت أن الثعبان يشير إلى الإله حور سماتاوي، وهو موجود داخل زهرة لوتس، كناية عن "أن الأرض كانت مغطّاة بالماء ثم ظهر التل الأزلي، ثم ظهرالإله الخالق وبدأت عمليّة الخلق. ويمثّل التل الأزلي في النقش زهرة اللوتس"، بحسب الخبيرة.

(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2023-11-29
22:53 | 2023-11-29
10:33 | 2023-11-29
10:02 | 2023-11-29
06:00 | 2023-11-29
05:36 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24