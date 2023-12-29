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طيرهما "صقر" كان حياً.. رواية جديدة لمقتل سعودي وكويتي في العراق

Lebanon 24
29-12-2023 | 04:07
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فجّر تقرير الطب الشرعي العراقي مفاجأة مدوية عن حقيقة الرواية الرئيسية لمقتل المواطن الكويتي، فيصل المطيري، وصديقه السعودي، أنور الظفيري، أثناء رحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق، وفق ما ذكره عم المطيري.
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وقال الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري: "حسب حديث كثير من خبراء المتفجرات ومنهم عراقيون، يدحضون رواية التفجير، وأيضا نظرتي للجثامين تظهر أن الحادث لم يكن تفجيرا وإنما كان استهدافا مباشرا"، لافتا إلى أن طيرهما "صقر" كان حيا.


وأشار إلى أنه "حسب الصور التي اطلعت عليها ووصلتني من وسائل إعلام عراقية تنفي تماما ما يقال بشأن مقتل فيصل المطيري وأنور الظفيري جراء تفجير عبوة ناسفة"، مبينا أن "تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق الجثث بهذا الشكل الشنيع".


وأكد "أنهما كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر"، مضيفا: "الرواية الرسمية العراقية التي أعلنت على لسان الخارجية العراقية بشأن تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة غير صحيح".
وأعلنت سفارة ⁧‫السعودية‬⁩ في ⁧‫العراق‬⁩ أن السلطات المعنية في العراق عثرت، الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، مشيرة إلى متابعتها مع السلطات العراقية ملابسات الحادث.
وجاء في بيان: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية". (العربية)
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