حادث تحطم طائرة ينهي مسيرة ممثل عالمي وابنتيه

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أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية مصرع الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة خاصة صغيرة شرقي الكاريبي.وقالت الشرطة إن الحادث وقع يوم الخميس، غربي جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.وحددت الشرطة هوية الصغيرتين وهما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عاما)، لافتة إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.كما أشارت السلطات إلى أن صيادين وغواصين في المنطقة توجهوا إلى موقع الحادث للمساعدة، بينما توجهت قوات خفر سواحل سانت فينسنت والغرينادين أيضا للمنطقة.يذكر أن أوليفر كان قد شارك في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية، ومنها فيلم "سبيد ريسر" في عام 2008، و"ذا غود جيرمان" في عام 2006 الذي شارك فيه أيضا جورج كلوني وكيت بلانشيت.