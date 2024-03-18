انتبهوا: لا تثقوا بهذه الأبراج.. قد تخذلكم في الأوقات الصعبة!

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من الطبيعي ان لكل برج شخصيته الخاصة التي تميزه عن الآخر وطريقة التعامل مع المواقف المعقدة. لا يمكن الاعتماد على الجميع في الأوقات الصعبة. في كثير من الأحيان، يكون بعض الأشخاص موجودين دائماً من أجلك، ومع ذلك يهربون عند أدنى صعوبة ولا يترددون في خذلانك ويضعون مصالحهم قبل مصلحتك.تعرفوا إلى الأبراج الأكثر احتمالاً أن تخذلك في الأوقات الصعبة.برج الحمليُعرف برج الحمل باندفاعه ومثابرته وتفانيه. يستمتع بالحركة وتغيير الوظائف والتنقل والسفر في أي وقت. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤثر على الطرف الآخر، إلا أنه لن يتردد في وضع مصلحته الشخصية أولاً. إنه مندفع وعفوي ويميل إلى التسرع في الأمور دون التفكير في عواقب أفعاله. تماماً كما قد يدخل في علاقة باندفاع، فقد يهرب أيضاً عند أدنى علامة خطر ويمكن أن يكون غير مخلصاً من وقت لآخر. لن يجد صعوبة في ترك علاقة طويلة الأمد. إنه ليس خائناً ولكنه لا يتردد في ترك العلاقة التي لا تجعله سعيداً.برج القوسعلى الرغم من أن مولود القوس يُظهر المبادرة واللطف في معظم الأوقات، إلا أنه قد يفقد صبره بسرعة ويتخذ قرارات متهورة. يميل إلى التلاعب بالآخرين لتحقيق أهدافه وخدمة مصالحه الخاصة. ولهذا السبب ليس لديه مشكلة في الانسحاب بمجرد أن تتعقد الأمور. فبدلاً من مساعدتك، سيضع المزيد من العقبات في طريقك بكل أفكاره السلبية. وللتعبير عن وجهة نظره، لن يتردد في التخلي عنك، خاصة في أصعب اللحظات وفي تركك دون تفسير. إنه أناني وفخور، يتصرف وفقاً لرغباته، مما يزعج الآخرين. في العلاقة، يمكنه قطع العلاقات بمجرد أن يصبح الوضع حرجاً ومتوتراً.برج الدلويصعب على مولود الدلو التخلي عنك عندما تحتاج إلى مساعدته، فهو لن يتردد في رفض طلبك. ومع ذلك، إذا خذلك، فغالباً ما يكون ذلك بسبب قيامه بالتزامات تتطلب المزيد من القوة والطاقة. ما يهمه هو تحقيق رغباته وخططه. قد يكون كريماً في بعض الأحيان، لكنك ستشعر دائماً أن الأمور أكثر تعقيداً في وجوده. تحت الضغط، يمكنه بسهولة تصعيد الوضع وجعل المشكلة أسوأ. ولهذا ستراه يهرب بمجرد أن تتفاقم المشاكل ولن يشعر أبداً بالمسؤولية عن أفعاله. في العلاقة، هو قادر على إنهاء كل شيء بأدنى صعوبة ولن يعتذر أبداً عن خذلانك.(الجميلة)