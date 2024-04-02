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قريبًا.. العالم سيودع الـ"أباتشي"؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 10:33
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يبحث الخبراء الأمريكيون أسباب حوادث مروحيات AH-64 Apache الضاربة التي كثرت في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة Military Watch Magazine  الأمريكية بأن الحادثيْن بالمروحيتين وقعتا في 12 و23 شباط، ثم تحطمت في 24 آذار مروحية أخرى من طراز AH-64 خلال التدريبات المخطط لها في قاعدة "ليوس - ماكورد" الجوية بولاية واشنطن.  وفي 26 مارس الماضي  سقطت على الأرض خلال الطلعة التدريبية  في قاعدة فورت – كارسون بولاية كولورادو مروحية أخرى من طراز "أباتش".
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ولا يزال سبب الحوادث الأخيرة بمشاركة Apache غامضا على الرغم من أن البنتاغون  أبلغ عام 2023 عن زيادة عدد أعطاب المولدات الكهربائية التي  كان يمكن أن تسبب ظهور دخان خطير في قمرات القيادة للمروحيات.

ويذكر الخبراء بين فرضيات أخرى فرضية عطب تكنولوجي إنتاجي. فيما لم ترد لحد الآن بيانات رسمية بشأن الحوادث الجوية  للمروحيات AH-64 Apache . مع ذلك فإن الخبراء العسكريين يشيرون إلى أن AH-64 Apache التي دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي منذ 40 عاما فات أوانها، وإنها صارت أقل فاعلية، مقارنة بمروحيتي "مي – 28" (صياد الليل) و"كا-52" ( التمساح) الروسيتين اللتين تتقدمان على AH-64 Apache بجيل واحد.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الجيشين الإيراني والجزائري قد اختارا مروحية "صياد الليل" الروسية.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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