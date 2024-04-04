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علّقت شركة "ياندكس" الروسية على إجابة مخيفة للمساعدة الصوتية الذكية "أليس" ردا على سؤال عن شخصية ماشا في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ماشا والدب".ووصفت شركة "ياندكس" إجابة "أليس" المخيفة التي أفادت بأن ماشا من الرسوم المتحركة هي "شبح فتاة قتلها الدب"، بأنها حادثة منفصلة وغير صحيحة.وقال مصدر في شركة "ياندكس" الروسية:" في حالات منفصلة، أجابت "أليس" بشكل غير صحيح على سؤال حول عائلة الشخصية الرئيسية في مسلسل الرسوم المتحركة "ماشا والدب"، والآن لم تعد تجيب بهذه الطريقة، ونحن نوصي دائما بتفعيل نظام "الأطفال" عند التواصل مع "أليس" من أجل حماية الطفل من المحتوى غير المرغوب فيه.وأضاف أن "أليس" تتعلم بانتظام أشياء جديدة، بما في ذلك عند التواصل مع صاحبها، حيث تحاول اختيار عبارات مناسبة للحوار.وأوضح قائلا:" بالنسبة لبعض الأسئلة التي لا تستطيع "أليس" الإجابة عليها بنفسها، فإنها تأخذ المعلومات من مصادر مفتوحة".يذكر أن الناطق باسم "ياندكس" صرح اليوم بأن "أليس" قد غيّرت الإجابة على السؤال حول عائلة ماشا حيث تقول إن والديها ذهبا إلى المدينة بالقطار مع بقية الأطفال. لكن ماشا المتفائلة والمبتهجة لا تحزن على هذا الأمر، لأن لديها ما تفعله، وهي تقوم بإزعاج الدب في قصص مختلفة.