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فاز بسبيكة ذهبية ثقيلة والشركة المنظمة تحرمه منها... ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:42
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خطف مواطن كويتي مسن الأضواء، بعدما نجح في سحب سبيكة ذهب ثقيلة من داخل صندوق الزجاج ذي الفتحة الضيقة في اللعبة الشهيرة عالمياً، قبل أن يفاجئه المنظمون بعدم أحقيته بالفوز بها.
وأظهر مقطع فيديو، رجلاً يتحدث اللهجة الكويتية برفقة عدد من النساء، وهو يحاول سحب السبيكة من الصندوق بإتقان وهدوء وتشجيع، قبل أن ينجح بعد أكثر من المحاولة من سحبها بالفعل خارج الصندوق.

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لكن الرجل لم يفز بالسبيكة كما هو متوقع، حيث خصص منظمو اللعبة التابعون لإحدى شركات الذهب في الكويت، المسابقة للنساء فقط، لكن ذلك لم يجنبها الانتقادات بعد تناقل فيديو لنجاح الرجل في سحب السبيكة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن غير المعروف إن كانت السبيكة من الذهب الخالص، حيث رجح مدونون أن تكون من معدن ثقيل مطلي بالذهب، وتستهدف جذب الأنظار، ومن غير الممكن أن تخصص شركة هدية بهذه القيمة لو كانت من الذهب الخالص.
وأقيمت المسابقة في معرض الذهب والمجوهرات الذي اختتم، الاثنين، فعالياته التي استمرت على مدى 6 أيام في أرض المعارض. (العربية)
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