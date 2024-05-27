فاز بسبيكة ذهبية ثقيلة والشركة المنظمة تحرمه منها... ما السبب؟ (فيديو)

خطف مواطن كويتي مسن الأضواء، بعدما نجح في سحب سبيكة ذهب ثقيلة من داخل صندوق الزجاج ذي الفتحة الضيقة في اللعبة الشهيرة عالمياً، قبل أن يفاجئه المنظمون بعدم أحقيته بالفوز بها.

وأظهر مقطع فيديو، رجلاً يتحدث اللهجة الكويتية برفقة عدد من النساء، وهو يحاول سحب السبيكة من الصندوق بإتقان وهدوء وتشجيع، قبل أن ينجح بعد أكثر من المحاولة من سحبها بالفعل خارج الصندوق.





بعد ما فاز تسحبونها منه عيب ؟ وتقولون المسابقة للنساء ؟ ومنا لوزارة التجارة وحماية المستهلك @mocikw pic.twitter.com/gI0dewYS02 — عبدالرزاق الحزامي 🇰🇼 (@hzamy2020) May 27, 2024 Advertisement

لكن الرجل لم يفز بالسبيكة كما هو متوقع، حيث خصص منظمو اللعبة التابعون لإحدى شركات الذهب في الكويت، المسابقة للنساء فقط، لكن ذلك لم يجنبها الانتقادات بعد تناقل فيديو لنجاح الرجل في سحب السبيكة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن غير المعروف إن كانت السبيكة من الذهب الخالص، حيث رجح مدونون أن تكون من معدن ثقيل مطلي بالذهب، وتستهدف جذب الأنظار، ومن غير الممكن أن تخصص شركة هدية بهذه القيمة لو كانت من الذهب الخالص.

وأقيمت المسابقة في معرض الذهب والمجوهرات الذي اختتم، الاثنين، فعالياته التي استمرت على مدى 6 أيام في أرض المعارض. (العربية)