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بالصور.. طائرة روسية تهبط اضطراريًا على طريق سريع

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:15
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اضطرت طائرة روسية خفيفة، بسبب عطل تقني،  إلى الهبوط على طريق سريع في منطقة مورمانسك شمال غرب البلاد.

وقد وقع الحادث على الكيلو 121 من طريق كولا-لوتا السريع، وهبطت الطائرة التابعة لشركة AK Laggar LLC بشكل جيد، ولم يصب أحد بأذى.
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كما تجري إدارة تحقيقات النقل الإقليمي الغربي التابعة للجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الحادث.
عطل محرك يجبر طائرة على الهبوط على طريق سريع شمال روسيا (صور)
عطل محرك يجبر طائرة على الهبوط على طريق سريع شمال روسيا (صور)
عطل محرك يجبر طائرة على الهبوط على طريق سريع شمال روسيا (صور)

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