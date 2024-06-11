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منوعات
بالصور.. طائرة روسية تهبط اضطراريًا على طريق سريع
Lebanon 24
11-06-2024
|
10:15
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اضطرت طائرة روسية خفيفة، بسبب عطل تقني، إلى الهبوط على طريق سريع في منطقة مورمانسك شمال غرب البلاد.
وقد وقع الحادث على الكيلو 121 من طريق كولا-لوتا السريع، وهبطت الطائرة التابعة لشركة AK Laggar LLC بشكل جيد، ولم يصب أحد بأذى.
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كما تجري إدارة تحقيقات النقل الإقليمي الغربي التابعة للجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الحادث.
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