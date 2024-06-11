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في ليلة العمر وأمام الحضور.. عريس يعنف عروسه ويسحلها

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:15
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في مشهد صادم، وفي ليلة العمر وأمام الحضور من الأسرتين، أقدم عريس مصري على تعنيف وسحل زوجته في حفل الزفاف.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يظهر عريس يحكم قبضته على ذراع عروسه ويدفعها بغضب أمام الحضور، قبل أن تسقط العروس أرضا على ركبتيها، ليستمر العريس في دفعها بالقوة وسحلها على الأرض.
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وبدلا من أن يمد يده لعروسه ليساعدها على النهوض، ترك العريس عروسه مرمية على الأرض بفستان زفافها وذهب ليجلس في الكوشة، وظهرت عليه ملامح الغضب الشديد، بينما هرع عدد من السيدات والحضور إلى العروس الملقاة على الأرض لمساعدتها على النهوض.

وأقدم شاب على ضرب العريس، لتنشب بعدها مشاجرة واشتباك جسدي بينه وبين عدد من المعازيم. (العربية) 
 
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