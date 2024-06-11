Advertisement

منوعات

وقفت على سطح سيارة وسط الطريق وخلعت ملابسها.. وهذا ما حصل (صورة)

Lebanon 24
11-06-2024 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1210569-638537267865003574.jpg
Doc-P-1210569-638537267865003574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التقطت الكاميرا امرأة تقف عارية على سطح سيارة بعد أن خلعت ملابسها، بينما كانت الشرطة تطاردها على طريق سريع مزدحم في كاليفورنيا.

 وفي اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تباطأت مطاردة الشرطة إلى حد الزحف على طول الطريق السريع I-405 بالقرب من حي كولفر سيتي في لوس أنجلوس.

 ويمكن رؤية سيارتين من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا تحاولان إيقاف سيارة الدفع الرباعي السوداء في حارة المركبات عالية التشغيل عندما توقفت السيارة وتمكنت امرأة فجأة من الخروج عبر فتحة السقف.

 ويمكن رؤية المرأة البالغة من العمر 35 عاما وهي ترفع يديها في الهواء وهي ترتدي سروالا رماديا وقميصا أبيض قبل أن تخلع ملابسها فجأة بالكامل، بينما لا تزال واقفة فوق السيارة.

 ورفعت المرأة يديها في الهواء ثم خلعت قميصها كاشفة عن صدرها.

 ثم قامت بسحب سروالها القصير لأسفل كاحليها وبقيت واقفة على السطح، وسط حركة المرور، عارية تمامًا.

 وتم القبض عليها بعد ذلك بوقت قصير بتهم جناية التهرب ومقاومة الاعتقال والضرب. (lbc)

Advertisement
وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:21 | 2024-06-11
13:00 | 2024-06-11
12:47 | 2024-06-11
12:00 | 2024-06-11
10:15 | 2024-06-11
10:15 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24