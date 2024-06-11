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لحظات مرعبة عاشتها سائحتان بريطانيتان.. اليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
11-06-2024 | 13:00
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أصيبت سائحتان بريطانيتان في تايلاند بالرعب بعدما غزت المئات من حشرات العث غرفتهما في الفندق.

 ونشرت جيما ساير مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك أظهر سرباً ضخماً من الحشرات على السرير والناموسية.

ويمكن رؤية أحد الأشخاص وهو يقوم بمسح وتنظيف الغرفة باستخدام مصباح أمامي ومضرب.

 ولاحظت ساير وصديقتها بعد دخولهما إلى غرفتهما في الفندق أن الحشرات تدخل من خلال فجوة بجوار الباب.

 وقالت ساير إنها حاولت إغلاق الفجوة باستخدام المنشفة، ولكن "عندما فتحنا الباب انطلقت الحشرات ودخلت إلى غرفتنا".

ولفتت ساير أيضاً إلى أن الفندق نقلهما إلى غرفة أخرى. (lbc)

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لحظات مرعبة عاشتها سائحتان بريطانيتان في تايلاند... والسبب: الحشرات! (فيديو)
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