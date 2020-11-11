بالصور... العثور على جمجمة بشرية عمرها مليوني سنة!

عثر علماء أستراليون، خلال حفريات في أعماق الكهوف بجنوب أفريقيا، على جمجمة بشرية يقدر عمرها بمليوني سنة. ووفقا للباحثين من جامعة لاتروب، فإن هذا الاكتشاف هو الأقدم والأكثر حفظا لأشباه البشر صغيري المخ، ويطلق عليهم اسم "Paranthropus robustus".

وعثر على الجمجمة، التي تعود لرجل، في كهف دريمولين بالقرب من جوهانسبرج، حيث يمكن أن تساعد على فهم جديد للتطور البشري الدقيق. واعتقد العلماء، حتى وقت قريب، أن هذا النوع من البشر تواجد في مجموعات اجتماعية تشبه تجمعات الغوريلا، حيث تعيش الذكور الضخمة مع مجموعة من الإناث الأقل حجما.