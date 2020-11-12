منوعات

مشهد يحبس الأنفاس... فيديو لطائرتين على وشك الاصطدام

Lebanon 24
12-11-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-765471-637407954890610212.jpg
Doc-P-765471-637407954890610212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتطلب قيادة الطائرات مستويات عالية من التدريب والاحترافية، تمكن قائد الطائرة من التحليق بسرعة كبيرة دون ارتكاب أخطاء.

ورغم ذلك يرتكب بعض الطيارين أخطاء بعضها يقود إلى مقتلهم وأخرى تقتصر على  تحطم الطائرة وتمكنهم من القفز منها بواسطة مقعد الطيار.

 
لكن عندما يقود الخطأ إلى اصطدام طائرتين فإن الكارثة تكون أكبر وفرص النجاة تصبح أقل لكلا الطيارين.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات تحبس الأنفاس تم رصدها بواسطة كاميرا لطائرتين كانتا على وشك الاصطدام، بعدما قطعت إحداهما مسار الأخرى، عندما كانت، كما يبدو، تستعد للهبوط.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2020-11-12
21:28 | 2020-11-12
18:00 | 2020-11-12
15:00 | 2020-11-12
12:00 | 2020-11-12
09:00 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website