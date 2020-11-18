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"توم وجيري" يعودان من جديد (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2020 | 23:00
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بدأت شركة "وارنر برازر" المنتجة لفيلم "توم وجيري" الجديد، العد التنازلي لطرح الفيلم في دور السينما، وطرحت أول برومو للفيلم.

ونشرت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من الفيلم، الذي حظي بتداول كبير على مواقع التواصل بسبب عودة مغامرات ومطاردات توم وجيري مجددا في 2021.

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم في دور السينما للعرض في 5 آذار 2021.

 
 

والفيلم من إخراج تيم ستوري، وتأليف كيفين كوستيلو، وبطولة كلوي غرايس موريتز ومايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم.

 يذكر بأن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيري"، الأميركي جين ديتش، قد توفي في وقت سابق من هذا العام، في العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.

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