"توم وجيري" يعودان من جديد (فيديو)

بدأت شركة "وارنر برازر" المنتجة لفيلم "توم وجيري" الجديد، العد التنازلي لطرح الفيلم في دور السينما، وطرحت أول برومو للفيلم.

ونشرت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من الفيلم، الذي حظي بتداول كبير على مواقع التواصل بسبب عودة مغامرات ومطاردات توم وجيري مجددا في 2021.

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم في دور السينما للعرض في 5 آذار 2021.

Tom and Jerry take their cat-and-mouse game to the big screen. Watch the trailer for the new #TomAndJerryMovie now – coming to theaters 2021. pic.twitter.com/mk9tt850mP — Tom And Jerry Movie (@TomAndJerry) November 17, 2020