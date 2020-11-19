فتاة تمسك لصّ وتضربه في الشارع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، فتاة أرجنتينية، وهي تمسك لصا وتضربه في شارع عام.

وتمكنت الفتاة من الإمساك باللص بعد محاولته سرقة هاتفها ثم طرحته أرضا بعد لكمه بعنف في مناطق متفرقة من جسده.

وقال شهود عيان إن الفتاة طاردت اللص واستطاعت أن تلحق به قبل أن يفر بعد سرقة الهاتف، حيث سمع المارة الفتاة وهي تصرخ في وجه اللص وتسأله "لماذا فعلت ذلك .. لن أتركك".