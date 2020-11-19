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منوعات
سجن امرأة بسبب إقامة حفل زفاف في زمن الكورونا... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
19-11-2020
|
23:00
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أصدرت محكمة جزائرية، حكما بالسجن 3 أشهر وغرامة 50000 دينار بحق سيدة، أقامت حفل زفاف في منزلها تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
والمتهمة أجرت حفل زفاف، في ظل الوضع الصحي الذي تشهده البلاد، رغم منع إقامة الأعراس وأي نوع من أنواع الحفلات.
وعندما سألها القاضي عن سبب عدم حضور شقيقاتها للإدلاء بشهادتهن، أفادت بأنهن أصبن بفيروس كورونا أثناء العرس ويتواجدن في فترة الحجر الصحي.
المصدر: وكالات
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