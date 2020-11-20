الحمل
يبدأ هذا اليوم واعداً جداً، ويحمل إليك خبراً جيداً وأحلاماً ولقاءات استثنائية
الثور
يوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدة
الجوزاء
عليك أن تخرج من الوحدة والعزلة، والشريك يكون مساعداً في هذا المجال إلى حد كبير
السرطان
عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة
الأسد
تناقش بهدوء وبحماسة وبثقة، وقد تفاجئ الخصم بثباتك وبمتانة أعصابك وبذكائك
العذراء
تمتلئ قوة وديناميكية وطموحاً ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبواباً مغلقة وتحلم
الميزان
لا تدفع الأمور نحو المواجهة المباشرة في العمل، لكن الظروف في مصلحتك في الوقت الحالي
العقرب
تحاشَ الإرهاق واستنفاد طاقتك، لا تعرّض سمعتك للأذى ولا سلامتك للخطر، كن حريصاً على أعمالك وانتبه من غدرات الآخرين
القوس
مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية
الجدي
كل الأعمال تسير كما هو مخطط لها، ويجعل هذا اليوم الأمور أكثر وضوحاً ويحثك على العمل الجدي والوعي
الدلو
ثق بقدراتك إلى أقصى الحدود، ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك وإحباطك
الحوت
طبعك المتقلب لن يسعفك كثيراً في التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك