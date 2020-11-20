الحمليبدأ هذا اليوم واعداً جداً، ويحمل إليك خبراً جيداً وأحلاماً ولقاءات استثنائيةالثوريوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدةالجوزاءعليك أن تخرج من الوحدة والعزلة، والشريك يكون مساعداً في هذا المجال إلى حد كبيرالسرطانعليك أن توضّح بعض النقاط العالقةالأسدتناقش بهدوء وبحماسة وبثقة، وقد تفاجئ الخصم بثباتك وبمتانة أعصابك وبذكائكالعذراءتمتلئ قوة وديناميكية وطموحاً ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبواباً مغلقة وتحلمالميزانلا تدفع الأمور نحو المواجهة المباشرة في العمل، لكن الظروف في مصلحتك في الوقت الحاليالعقربتحاشَ الإرهاق واستنفاد طاقتك، لا تعرّض سمعتك للأذى ولا سلامتك للخطر، كن حريصاً على أعمالك وانتبه من غدرات الآخرينالقوسمشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغيةالجديكل الأعمال تسير كما هو مخطط لها، ويجعل هذا اليوم الأمور أكثر وضوحاً ويحثك على العمل الجدي والوعيالدلوثق بقدراتك إلى أقصى الحدود، ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك وإحباطكالحوتطبعك المتقلب لن يسعفك كثيراً في التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك