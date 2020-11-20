الشمس تغيب عن هذه المدينة ولن تعود قبل 66 يوما.. وفيديو لآخر غروب

غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما، وذلك في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت.

وظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، يوم الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

Sunrise, sunset. Sunset, sunset. Sunset, sunset. ☀️ Repeat for 66 days. In Utqiaġvik, a city on the northern tip of Alaska, "polar night" has fallen. The sun won't rise there again until 2021. pic.twitter.com/FZQl2sqrim — USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2020

وغردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع "تويتر"، قائلة: "في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب وستدخل أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على "تويتر": "تصبحين على خير يا أوتكياغفيك".

وأوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم "بارو"، تقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.