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الشمس تغيب عن هذه المدينة ولن تعود قبل 66 يوما.. وفيديو لآخر غروب

Lebanon 24
20-11-2020 | 09:00
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غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما، وذلك في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت.

 

وظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، يوم الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

 

 
 

وغردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع "تويتر"، قائلة: "في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب وستدخل أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021

 

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على "تويتر": "تصبحين على خير يا أوتكياغفيك".

 

وأوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم "بارو"، تقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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