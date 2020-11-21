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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
21-11-2020
|
05:56
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الحمل
يطلب إليك اليوم التخفيف من النقاشات وعرض العضلات أو الدخول في مبارزة كلامية بثقة عالية بالنفس
الثور
تزداد الحظوظ الإيجابية، لكن عليك أن تكون حذراً جداً
الجوزاء
الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود
السرطان
تستقطب التأييد والإعجاب، وتحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة
الأسد
مزاجك المتقلب يسبب لك مزيداً من المواجهات مع الشريك، فكن هادئاً لترتاح أكثر
العذراء
تنتعش الآمال اليوم فيسطع نجمك في مجالك المهني وتتلقى عروضاً كثيرة على طبق من فضة
الميزان
ربما تجابه بعض الأحداث التي تخربط منهاجك وتغيّر عاداتك، وتواجه معاكسات وعقبات سرعان ما تزول
العقرب
يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات
القوس
من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع
الجدي
رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة
الدلو
من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلاً
الحوت
تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما
المصدر: السومرية
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