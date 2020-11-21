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منوعات
قتل مرضى كورونا.. طبيب ينهي معاناة المصابين بهذه الطريقة!
Lebanon 24
21-11-2020
|
09:00
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اعتقلت السلطات الألمانية طبييا للاشتباه في قتله مصابين اثنين، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد، كانا في حالة حرجة، حسب صحيفة بيلد.
وقالت الشرطة إن الطبيب الذي اعترف بقتل أحد الرجلين، قال إنه "أراد تجنيب المريض وأهله المزيد من المعاناة".
وحسب الصحيفة الألمانية، فإن الطبيب (44 عاما) "أبلغ أقارب المريضين (47 و 50 عاما) قبل إنهاء حياتهما بحقنة قاتلة، في الثالث عشر والسابع عشر من تشرين الثاني"، قبل اعتقاله، الأربعاء.
وأكد مستشفى إيسين الذي كان الطبيب يعمل فيه منذ شباط، أنه علق عمل الطبيب ويتعاون مع الشرطة في التحقيق.
ويقع مستشفى إيسين في الجزء الغربي الصناعي الأكثر تضررا من الفيروس، في ألمانيا.
ولتقليل حدة الوباء، فرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل تشرين الثاني، شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال التجارية.
ورجحت ألمانيا، الأحد، إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية.
المصدر: الحرة
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