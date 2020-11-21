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"مدينة الثلج" في دبي تفوز بأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2020 | 15:00
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أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن فوز مدينة الثلج أو المعروفة باسم "سكي دبي" للعام الخامس على التوالي بجائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم".

وتعد "جوائز التزلج العالمية" أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم، نقلا عن مكتب دبي الإعلامي.

وتم ترشيح "سكي دبي" ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالميا، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

من المعروف أن، سكي دبي (Ski Dubai)‏ هو حوض للتزلج الداخلي بمساحة 22,500 متر مربع هو جزء من مول الإمارات الذي يعتبر أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وتم افتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

 
 
المصدر: سبوتنيك
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