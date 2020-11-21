"مدينة الثلج" في دبي تفوز بأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم (فيديو)

أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن فوز مدينة الثلج أو المعروفة باسم "سكي دبي" للعام الخامس على التوالي بجائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم".

وتعد "جوائز التزلج العالمية" أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم، نقلا عن مكتب دبي الإعلامي.

وتم ترشيح "سكي دبي" ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالميا، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

@DubaiSC and @skidxb organised The Ice Warrior Challenge at Ski Dubai Mall of the Emirates, which witnessed the participation of a variety of different nationalities and age groups. #Dubai pic.twitter.com/5Goz1fdywd — Blue Gulf (@BlueGulf2) November 8, 2020