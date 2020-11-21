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بريطاني يطوف العالم بقارب كهربائي

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:00
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انطلق الرحالة البريطاني جيمي كورنيل في رحلة بحرية من إشبيلية بإسبانيا، في ذكرى مرور خمسة قرون على أول رحلة بحرية قام بها إنسان حول العالم.

وستخلو رحلة كورنيل تماما من الانبعاثات الكربونية باستخدام زورق يعمل بالكهرباء.

ويخطط كورنيل للسير على نفس المسار الذي سلكه المستكشفان فرديناند ماجلان وخوان سيباستيان إلكانو.

وقال كورنيل للصحفيين إن الرحلة "لها بعدان، أولهما تاريخي، لأنني أرغب في السفر بالطريق الأصلي التاريخي، والثاني مهم جدا بالنسبة لي وهو حماية البيئة. لهذا السبب أستخدم قاربا يعتمد بشكل كامل على الكهرباء بدون أي انبعاثات".

وكان كورنيل أتم رحلته الأولى حول العالم بين عامي 1975 و1981.

وبعد عودته إلى بعض الأماكن التي زارها خلال الرحلة، قال كورنيل إنه أصيب بالذهول بعد أن رأى الدمار الناجم عن تغير المناخ، الأمر الذي دفعه للتحدي والقيام بالرحلة.

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