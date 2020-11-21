لمساعدة شعبها في الإقلاع عن التدخين... شاهدوا ماذا فعلت هذه!

أعلنت الحكومة الهولندية عن نيتها في حظر بيع السجائر ومنتجات التبغ، في المتاجر اعتبارا من عام 2024.

وأوضحت هولندا أن هذا القرار يأتي لحث المزيد من الناس على الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن السلطات في هولندا منذ عام 2008 حظرت التدخين في المطاعم، كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام.