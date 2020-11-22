مريض "كورونا" يتعرّض للدغة من "ملك الكوبرا".. والنتيجة مرعبة!

تعرّض رجل بريطاني مصاب بفيروس "كورونا" المستجدّ لهجوم من أفعى "كوبرا" سامّة تركته بين الموت والحياة، خلال رحلة كان يقوم بها إلى الهند.





وقرر إيان جونز الانتقال للهند قبل أشهر قادماً من بريطانيا، لإطلاق عمله الجديد، وهو منظمة خيرية تساعد الفقراء في البلاد. وبحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإنّ النتيجة كانت مرعبة حيث بات الرجل يعاني من العمى في عينيه والشلل في الطرفين السفليين، بعد لدغة الأفعى وهي من نوع "ملك الكوبرا الأسود"، وتعدّ واحدة من أخطر أنواع الأفاعي في العالم.وقرر إيان جونز الانتقال للهند قبل أشهر قادماً من بريطانيا، لإطلاق عمله الجديد، وهو منظمة خيرية تساعد الفقراء في البلاد.

الطبيب المعالج أبهيشيك تاتر طمأن إلى أنّ هذه الأعراض ستكون عابرة، وقال: "أثناء وجوده في المستشفى، كان واعياً ويعاني أعراض اللدغة التي تشمل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في المشي، لكن هذه الأعراض تكون عابرة بشكل عام".

وسمح لجونز بمغادرة المستشفى في وقت سابق من الأسبوع، وقال الطبيب: "نتوقع ألا تكون هناك آثار على المدى الطويل (...) سيبدأ بالتحسن خلال الأيام القليلة المقبلة".

ووفقا لابنه سيب، فإنّ جونز كان مصاباً بفيروس "كورونا" عندما تعرض لعضة الكوبرا، كما سبق له الإصابة بالملاريا وحمى الضنك خلال إقامته في الهند.



وقال سيب: "لم يكن أبي قادراً على العودة إلى بريطانيا بسبب الوباء، وكأسرة تفهمنا رغبته في الاستمرار من أجل دعم العديد من الأشخاص الذين اعتمدوا عليه بالهند".

وتأمل عائلة جونز بأن يكون الشلل الذي أصاب ساقيه والعمى، أمراً موقتاً، متمنين أن تتحسن حالته في المستشفى بعد عضة "الكوبرا".