فضيحة تهزّ مصنعاً للحوم.. بسبب مراهنات على الإصابات بـ"كورونا"!

هزّت فضيحة مدوية أحد مصانع معالجة اللحوم في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تبيّن وجود مراهنات بين مسؤولين في المصنع على عدد الموظفين المصابين بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وبحسب ما ذكر موقع "بوابة فيتو" المصري، فقد أوقفت إدارة المصنع عدداً من مسؤولينال عن العمل، بعد اتهامهم بالمراهنة في نيسان الماضي على عدد موظفيهم الذين ستكون نتيجة اختبارهم بـ"كوفيد-19" إيجابية.