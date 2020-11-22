"كورونا" يطيل بعمر مرأة محكومة بالإعدام!

أرجأت محكمة فيدرالية أميركية، إعدام امرأة في ولاية إنديانا مدانة حكم عليها بالإعدام لأول مرة منذ عقود على المستوى الفيدرالي إذ أنّ آخر مرة تم فيها إعدام امرأة مدانة فيدرالياً في الولايات المتحدة، كانت في عام 1953، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".وذكرت شبكة "NBC" التلفزيونية الأميركية، أنّ المحامين المكلفين بالدفاع عن المرأة التي تدعى ليزا مونتغمري، لم يتمكّنوا من إعداد التماس للعفو عنها، لأنّهم أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجدّ.