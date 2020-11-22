22
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"كورونا" يطيل بعمر مرأة محكومة بالإعدام!
Lebanon 24
22-11-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرجأت محكمة فيدرالية أميركية، إعدام امرأة في ولاية إنديانا مدانة حكم عليها بالإعدام لأول مرة منذ عقود على المستوى الفيدرالي إذ أنّ آخر مرة تم فيها إعدام امرأة مدانة فيدرالياً في الولايات المتحدة، كانت في عام 1953، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وذكرت شبكة "NBC" التلفزيونية الأميركية، أنّ المحامين المكلفين بالدفاع عن المرأة التي تدعى ليزا مونتغمري، لم يتمكّنوا من إعداد التماس للعفو عنها، لأنّهم أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجدّ.
ووفقاً لأمر المحكمة: "لن يكون من الممكن تنفيذ إعدام المرأة التي قتلت امرأة حاملًا في عام 2004، قبل حلول نهاية عام 2020".
وتشير الشبكة التلفزيونية إلى أنه بفضل هذا القرار، سيتوافر للمحامين الوقت اللازم لإعداد عريضة لتخفيف عقوبة موكلتهم.
في منتصف تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن إعدام مونتغمري سيتم في 8 كانون الأول وستنفذ العقوبة بواسطة الحقنة المميتة في إنديانا.
المصدر: بوابة فيتو
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
09:11 | 2020-11-22
22/11/2020 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 11:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فهمي يكشف.. هل يقفل المطار الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
فهمي يكشف.. هل يقفل المطار الأسبوع المقبل؟
19:11 | 2020-11-21
21/11/2020 07:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت الطلاق فهدّد بنشر "أفلامها الإباحيّة"
Lebanon 24
طلبت الطلاق فهدّد بنشر "أفلامها الإباحيّة"
08:00 | 2020-11-22
22/11/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
09:19 | 2020-11-22
22/11/2020 09:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2020-11-22
فضيحة تهزّ مصنعاً للحوم.. بسبب مراهنات على الإصابات بـ"كورونا"!
11:46 | 2020-11-22
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
09:00 | 2020-11-22
مريض "كورونا" يتعرّض للدغة من "ملك الكوبرا".. والنتيجة مرعبة!
06:00 | 2020-11-22
برجك اليوم
22:00 | 2020-11-21
لمساعدة شعبها في الإقلاع عن التدخين... شاهدوا ماذا فعلت هذه!
18:00 | 2020-11-21
بريطاني يطوف العالم بقارب كهربائي
فيديو
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 17:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
22/11/2020 17:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث هواتف "5G" المنافسة من "Realme" (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث هواتف "5G" المنافسة من "Realme" (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
22/11/2020 17:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact