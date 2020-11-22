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عامل بيتزا يتسبب بإغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم!

Lebanon 24
22-11-2020 | 18:00
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تسببت كذبة عامل بيتزا مصاب بفيروس "كورونا" إلى إغلاق ولاية جنوبي أستراليا، لستة أيام ووقف الرحلات الجوية إلى خامس أكبر المدن الأسترالية.

 

حيث قامت سلطات ولاية جنوبي أستراليا بفرض حالة إغلاق بسبب كذب عامل بيتزا مصاب بمرض فيروس "كورونا" بشأن صلته بمطعم للبيتزا.

 

وبحسب تصريحات المسؤولين فإنه كان بالإمكان تجنب الإغلاق لو أن عامل البيتزا اعترف بحقيقة أنه عمل في المطعم، غير أن الرجل قال إنه ذهب إلى المطعم لشراء البيتزا فقط.

 

كما طلب رئيس وزراء الولاية من الحكومة الفيدرالية وقف الرحلات الجوية الدولية إلى أديلايد، خامس أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".

 

وبدأ سريان الإغلاق الصارم على مستوى الولاية يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، بعد رصد 36 حالة إصابة، منها أولى حالات انتقال للعدوى بين سكان الولاية منذ نيسان الماضي.

 

ولم تفصح الشرطة عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه كان يعمل في مطعم "وودفيل بيتزا بار" بعاصمة الولاية أديلايد.

المصدر: سبوتنيك
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