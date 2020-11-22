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نكتة تحولت إلى ظاهرة.. حوامل يقبلن على مطعم يقدم "برغر المخاض السريع"

Lebanon 24
22-11-2020 | 23:00
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ذكر تقرير إخباري ، أن نساء حوامل يتهافتن كل يوم على مطعم للوجبات السريعة في مدينة إكسيلسيور بولاية مينيسوتا الأميركية، وذلك لتجربة طبق برغر " يحث على المخاض" على أمل الولادة في وقت أقرب وأسرع.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" بدأت قصة البرغر" المحفز على المخاض"  في نيسان 2019. عندما جرب الطاهي في ذلك المطعم  وصفة برغر ليشارك فيها في مسابقة مختصة بأطباق سندويش البرغر تدعى "تون سيتز باتل". 

وقبيل المشاركة في تلك المسابقة، قررت إحدى مالكات المطعم وتدعى كليسي كوربيرغ، أن تتذوق ذلك البرغر، لتتفاجئ بأن المخاض قد جاءها بعد 7 ساعات من تناول ذلك الطبق ولتنجب صبيا أسمته سام، علما أنها كانت من المفترض أن تلد بعد تسعة أيام.

وبناء على ذلك قرر الطاهي أن يطلق على وصفته اسم "البرغر المحفز على المخاض" ليشارك في تلك المسابقة تحت ذلك المسمى ويفوز بالمركز الثالث.

وعقب ذلك دخل ذلك الطبق قائمة الطعام الدائمة في المطعم محتفظا بنفس الاسم، وبعد فترة قليلة تناولت امرأة حامل أخرى "البرغر المحفز" ليفاجئها المخاض بسرعة وتلد قبل الموعد المقرر.
 
وعلى إثر تلك الحادثة بات ذلك المطعم يحظى بشهرة كبيرة، وبدأت العديد من النساء الحوامل بزيارة ذلك المطعم على أمل الحصول على مخاض سريع وولادة سهلة.

ومع ذلك، حتى 1 تشرين الأول من العام الماضي ، لم يتم الإبلاغ عن ولادة جديدة ، لكن المطعم قال إنه ربما تكون حدثت عمليات مخاض لم يبلغ عنها حتى الآن.

ولاحقا قال المالكون إنهم كانوا على حق، إذ ذكر المطعم عبر صفحته في "فيسبوك بتاريخ 23 تشرين الأول أنه جرت 23 عملية ولادة لنساء بعد وقت قليل من تناولهن "البرغرالمحفز"".

ويرى رواد المطعم من النساء أنه حتى ولم يثتبت بشكل علمي علاقة ذلك البرغر بتحفيز المخاض، فإن يبقى "طبقا لذيذ" يستحق عناء القدوم لتناوله.
المصدر: الحرة
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