نكتة تحولت إلى ظاهرة.. حوامل يقبلن على مطعم يقدم "برغر المخاض السريع"

ذكر تقرير إخباري ، أن نساء حوامل يتهافتن كل يوم على مطعم للوجبات السريعة في مدينة إكسيلسيور بولاية مينيسوتا الأميركية، وذلك لتجربة طبق برغر " يحث على المخاض" على أمل الولادة في وقت أقرب وأسرع.وبحسب موقع "أوديتي سنترال" بدأت قصة البرغر" المحفز على المخاض" في نيسان 2019. عندما جرب الطاهي في ذلك المطعم وصفة برغر ليشارك فيها في مسابقة مختصة بأطباق سندويش البرغر تدعى "تون سيتز باتل".وقبيل المشاركة في تلك المسابقة، قررت إحدى مالكات المطعم وتدعى كليسي كوربيرغ، أن تتذوق ذلك البرغر، لتتفاجئ بأن المخاض قد جاءها بعد 7 ساعات من تناول ذلك الطبق ولتنجب صبيا أسمته سام، علما أنها كانت من المفترض أن تلد بعد تسعة أيام.وبناء على ذلك قرر الطاهي أن يطلق على وصفته اسم "البرغر المحفز على المخاض" ليشارك في تلك المسابقة تحت ذلك المسمى ويفوز بالمركز الثالث.وعقب ذلك دخل ذلك الطبق قائمة الطعام الدائمة في المطعم محتفظا بنفس الاسم، وبعد فترة قليلة تناولت امرأة حامل أخرى "البرغر المحفز" ليفاجئها المخاض بسرعة وتلد قبل الموعد المقرر.