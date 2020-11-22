20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
نكتة تحولت إلى ظاهرة.. حوامل يقبلن على مطعم يقدم "برغر المخاض السريع"
Lebanon 24
22-11-2020
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر تقرير إخباري ، أن نساء حوامل يتهافتن كل يوم على مطعم للوجبات السريعة في مدينة إكسيلسيور بولاية مينيسوتا الأميركية، وذلك لتجربة طبق برغر " يحث على المخاض" على أمل الولادة في وقت أقرب وأسرع.
وبحسب موقع "أوديتي سنترال" بدأت قصة البرغر" المحفز على المخاض" في نيسان 2019. عندما جرب الطاهي في ذلك المطعم وصفة برغر ليشارك فيها في مسابقة مختصة بأطباق سندويش البرغر تدعى "تون سيتز باتل".
وقبيل المشاركة في تلك المسابقة، قررت إحدى مالكات المطعم وتدعى كليسي كوربيرغ، أن تتذوق ذلك البرغر، لتتفاجئ بأن المخاض قد جاءها بعد 7 ساعات من تناول ذلك الطبق ولتنجب صبيا أسمته سام، علما أنها كانت من المفترض أن تلد بعد تسعة أيام.
وبناء على ذلك قرر الطاهي أن يطلق على وصفته اسم "البرغر المحفز على المخاض" ليشارك في تلك المسابقة تحت ذلك المسمى ويفوز بالمركز الثالث.
وعقب ذلك دخل ذلك الطبق قائمة الطعام الدائمة في المطعم محتفظا بنفس الاسم، وبعد فترة قليلة تناولت امرأة حامل أخرى "البرغر المحفز" ليفاجئها المخاض بسرعة وتلد قبل الموعد المقرر.
وعلى إثر تلك الحادثة بات ذلك المطعم يحظى بشهرة كبيرة، وبدأت العديد من النساء الحوامل بزيارة ذلك المطعم على أمل الحصول على مخاض سريع وولادة سهلة.
ومع ذلك، حتى 1 تشرين الأول من العام الماضي ، لم يتم الإبلاغ عن ولادة جديدة ، لكن المطعم قال إنه ربما تكون حدثت عمليات مخاض لم يبلغ عنها حتى الآن.
ولاحقا قال المالكون إنهم كانوا على حق، إذ ذكر المطعم عبر صفحته في "فيسبوك بتاريخ 23 تشرين الأول أنه جرت 23 عملية ولادة لنساء بعد وقت قليل من تناولهن "البرغرالمحفز"".
ويرى رواد المطعم من النساء أنه حتى ولم يثتبت بشكل علمي علاقة ذلك البرغر بتحفيز المخاض، فإن يبقى "طبقا لذيذ" يستحق عناء القدوم لتناوله.
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
09:11 | 2020-11-22
22/11/2020 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 11:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
15:57 | 2020-11-22
22/11/2020 03:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
09:19 | 2020-11-22
22/11/2020 09:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
20:03 | 2020-11-22
22/11/2020 08:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2020-11-22
نفدت مشروباتهم الكحولية فشربوا معقم اليدين..والنتيجة كارثية
18:00 | 2020-11-22
عامل بيتزا يتسبب بإغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم!
15:00 | 2020-11-22
"كورونا" يطيل بعمر مرأة محكومة بالإعدام!
12:00 | 2020-11-22
فضيحة تهزّ مصنعاً للحوم.. بسبب مراهنات على الإصابات بـ"كورونا"!
11:46 | 2020-11-22
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
09:00 | 2020-11-22
مريض "كورونا" يتعرّض للدغة من "ملك الكوبرا".. والنتيجة مرعبة!
فيديو
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
23/11/2020 01:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
23/11/2020 01:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
23/11/2020 01:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact