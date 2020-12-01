الأمواج تلفظ كنزا قيمته أكثر من 3 ملايين دولار على شاطئ البحر (فيديو)

حصل صياد تايلاندي، عن طريق الصدفة، على أكبر هدية وأثمنها من البحر، عند تجوله على أحد شواطئ تايلاند.
عثر صياد تايلاندي على أكبر قطعة في العالم من قيء الحوت النادر تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.20 مليون دولار تقريبا).
Fisherman finds the ‘world’s largest’ blob of whale vomit worth £2.4m because it’s used in perfume pic.twitter.com/d4qSkyNCnH
— The Sun (@TheSun) December 1, 2020
Fisherman finds the ‘world’s largest’ blob of whale vomit worth £2.4m because it’s used in perfume pic.twitter.com/d4qSkyNCnH
ويطلق الصيادون على قطع العنبر اسم "كنز البحر" أو "الذهب العائم"، حيث يتم استخراج مواد ثمينة جدا منه تستخدم لجعل رائحة العطر تستمر لفترة طويلة جدا.