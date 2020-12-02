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مسلحون يقتلون مغني راب بالرصاص في وضح النهار.. وفيديو يرصد اللحظة

Lebanon 24
02-12-2020 | 18:00
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بيّن مقطع فيديو لحظة مقتل مغني الراب الأميركي المعروف باسم "تريبل بينز" على يد مسلحين مقنعين قاما بإطلاق الرصاص عليه في وضح النهار.

 

وكشفت كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في جادة أفون بنيوجرسي لحظة مهاجمة مسلحين للمغني كوري طومسون البالغ من العمر 29 عاما.

 

وبينما كان طومسون يسير باتجاه سيارته التي كانت مركونة في المكان، فتح رجلان مقنعان النار عليه، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

 

وأطلق المسلحون الرصاص على طومسون عدة مرات، بينما كان الأخير يتدحرج على الشارع، قبل أن يتقدم أحد المهاجمين منه ويوجه طلقة مباشرة إلى رأسه.

New Jersey Rapper Tripple Beanz Getting Smoked By 2 Gunmen In Broad Day On Avon Avenue pic.twitter.com/127nL87bDh

 
 
 

ولم تكشف السلطات المعنية عن أي اعتقالات ذات صلة بحادثة قتل طومسون، إلا أن محبي مغني الراب وقفوا دقيقة صمت في الموقع الذي قتل فيه.

 

المصدر: سكاي نيوز
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