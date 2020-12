"كرة نارية" هزت النوافذ.. ماذا حدث في السماء؟ (فيديو)

شاهد قطاع كبير من سكان الجزء الشرقي من أميركا الشمالية، يوم الأربعاء، "كرة نارية" في السماء أدى تحركها وتوهجها إلى اهتزاز النوافذ، فيما يعتقد على نطاق واسع أنها نيزك، وذلك في ظاهرة فلكية لافتة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن جمعية النيازك الأميركية في نيويورك، إنها تلقت أكثر من 150 تقريرا عن الحادث، الذي شاهده سكان ولايات نيويورك وماريلاند وميشيغان وبنسلفانيا وفرجينيا، ومناطق من كندا.

وحسب الجمعية، فقد تنوع وصف المراقبين للكرة النارية ما بين كونها بيضاء ناصعة مع ظلال صفراء، أو تطلق شرارات حمراء وبرتقالية ودخانا مستمرا، أو قطارا أخضر طويلا ولامعا.

وفي نيويورك، حيث حالت السحب دون رؤية الظاهرة بوضوح، تلقت خدمة الطوارئ "911" مكالمات عدة بعد أن تسببت الكرة النارية في اهتزاز النوافذ.

لكن في وينشستر بولاية فرجينيا، قال تقرير إن "اليوم كان مشمسا، لذلك بدت الواقعة كأنها وميض ذهبي معدني في السماء".

ونشر موقع "إيرث كام" المخصص لتوثيق المشاهد الغريبة أو الطريفة على الإنترنت، لقطات لكرة النار رصدتها كاميرا في تورنتو الكندية.

Is it a bird? 🐦 Is it a plane? ✈️ Is it a meteor? ☄️



At the same moment in time, our cameras that face the CN tower in Toronto caught this object. We're not sure what it is or whether it is related. Follow the red circle and you tell us! Comment below! @TourCNTower

— EarthCam (@EarthCam) December 2, 2020

كما رصد الحدث في أونتاريو، ووصف بما يشبه "قطارا في السماء يتوهج باللون الأبيض".

وتعرف القطع الصغيرة من الأجرام السماوية التي تدخل الأرض بالنيازك، حيث تحترق عندما تدخل الغلاف الجوي لكوكبنا لتأخذ شكلا مميزا ومحببا لعشاق الظواهر الفلكية.

وفي تشرين الأول الماضي، اكتشف باحثون أن كرة نارية دخلت الغلاف الجوي للأرض في كانون الثاني 2018 فوق ميشيغان تحتوي على "مركبات عضوية من خارج الكوكب".