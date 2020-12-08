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أغرب الأعراس.. العروس مصابة بـ"كورونا" والعريس مصرّ على الزفاف! (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2020 | 18:00
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شهدت الهند واحداً من أغرب الأعراس حيث أصرّ عريس على إتمام مراسم الزفاف من عروسه المصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ في الموعد المحدّد. 
 
واحتفل العريسان بزفاف غير عادي في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية، وارتدى الزوجان بدلات واقية زرقاء متشابهة، مع كامل معدات الوقاية الشخصية، كما ارتدى الكاهن، الذي بدا كرائد فضاء، بدلة بيضاء وقلنسوة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز".
 
وقال مسؤول مركز الحجر الصحي راجندرا مينا لشريك لـ"رويترز": "تشاورنا مع الأهالي ووافقوا على الزواج في مركز الحجر الصحي من دون أي طقوس معقدة".

وبعد الزفاف، تم عزل كل من العريس والعروس في المركز، الذي أقيم كجزء من شبكة مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريباً.

المصدر: سكاي نيوز
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