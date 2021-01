فيراري ترامب معروضة للبيع بمزاد علني .. بهذا السعر

طرحت سيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيراري إف 430 الفاخرة للبيع في مزاد علني، بسعر أولي يتراوح بين 400 و500 ألف دولار.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" فإن السيارة من موديل 2007 ستذهب إلى المشتري مع نسخة من المستندات التي تؤكد المعلومات حول مالكها الأول بعد التسليم.

وأشار الموقع إلى أن "وثائق السيارة تحمل توقيع ترامب الشخصي وعنوان تسجيلها هو برج ترامب الشهير".

This 2007 Ferrari F430 Was Once Donald Trump’s, Now Going for $500K https://t.co/oXsljZcO47 pic.twitter.com/YP73DwAsd8

— Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) January 4, 2021

واستخدمت السيارة حوالي 6910 أميال (أكثر من 11 ألف كيلومتر)، وهي بتصميم داخلي من الجلد البيج مع رموز العلامة التجارية الأصلية.

وسيقام المزاد في الفترة من 7 إلى 16 كانون الثاني أي قبل فترة قليلة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ونشر موقع "Flyin18T Motorsports" صورة سيارة ترامب المعروضة للبيع عبر "تويتر".