تصرّف متهوّر وغير مسؤول لعامل توصيل "أمازون".. والكاميرات تفضحه! (فيديو)

وثّقت كاميرات مراقبة لحظة ارتكاب رجلٍ مسؤول عن توصيل المشتريات لشركة "أمازون"، فعلاً متهوراً وغير مسؤول حيث أقدم على كسر هدية أعياد الميلاد لأحد المشترين.



وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد أظهرت صور الكاميرا رجل التوصيل وهو يوصل طرداً لأحد المنازل، عن طريق إلقائه من فوق السور إلى حديقة الشخص الذي قام بالطلبية، ما تسبّب بكسر الهدية.

وكانت أم تبلغ من العمر 40 عاماً قد طلبت جهاز شحن للأجهزة الإلكترونية، بقيمة 30 دولاراً، لابنتها البالغة من العمر 14 عاماً، لشحن جهاز "آيفون" والأجهزة الأخرى الخاصة بها، لتتفاجأ بالحصول على الجهاز محطماً في حديقة منزلها.

وقالت الأم، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنّ الطرد تضرر عندما فتحته ولم تدرك سبب تلفه إلا عندما فحصت فيديو كاميرات المراقبة للمنزل.