بعد انتشار صورته أثناء مشاركته باقتحام الكونغرس.. تلقى "أسوأ عقاب" من شركته!

أعلنت شركة أميركية، أمس الخميس، أنها طردت أحد موظفيها، بعد انتشار صور له أثناء مشاركته في اقتحام الكونغرس، رفقة مناصرين للرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، للمطالبة بوقف مصادقة نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت إحدى الصور، رجلا يشارك في الاحتجاجات داخل الكونغرس، بينما يعلق بطاقته الوظيفية على صدره.

وقالت شركة "نافيستار"، ومقرها ولاية ميريلاند، في بيان على فيسبوك، إن طرد الموظف جاء بعد "إظهاره سلوكا خطيرا يهدد صحة وسلامة الآخرين". لكنها لم تذكر اسم الموظف.

NEW: A Maryland company has terminated one of its employees after he was apparently captured in a picture during the mob riot in the Capitol yesterday. @wbaltv11 pic.twitter.com/flxRhdmP3P

— Tre Ward (@TreWardWBAL) January 7, 2021

وكانت شرطة العاصمة الأميركية، قد نشرت أمس الخميس، صورا لمطلوبين على خلفية أحداث الشغب في مبنى الكابيتول، والتي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأة تعرضت لإطلاق نار.

ومن بين من ظهرت صورهم، الناشط اليميني "جاك آنجلي"، الذي يظهر عادة ببنطال ممزق وقرني جاموس على رأسه، وهو معروف في وسائل الإعلام الأميركية، كواحد من مشاهير "الفوضويين" المؤمنين بنظرية اليمين المتطرف المعروفة باسم "كيو أنون".

وتقوم هذه النظرية على وجود خطة سرية، تتزعمها الدولة العميقة في الولايات المتحدة ضد الرئيس دونالد ترامب، وأنصاره.