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منوعات
زرافتان قزمتان تثيران دهشة العلماء (صور)
Lebanon 24
11-01-2021
|
23:00
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يتميز الزراف بطول قامته التي تمكنه من التقاط الأوراق من أعالى الأشجار، لكن الحيرة أصابت العلماء بعد العثور على زرافتين قزمتين في مكانين مختلفين من القارة الأفريقية.
وقال جوليان فينيسي الشريك المؤسس في منظمة الحفاظ على الزراف لرويترز: "ما عثر عليه باحثونا على الأرض شيء مذهل.. نحن مندهشون للغاية".
وتنمو معظم الزرافات إلى ما بين 4.5 متر وستة أمتار، لكن العلماء الذين يعملون مع المؤسسة عثروا في عام 2018، على زرافة طولها متران و60 سنتيمتراً في ناميبيا.
وقبل ذلك بثلاث سنوات، اكتشفوا زرافة ارتفاعها متران و80 سنتيمتراً فقط في متنزه للحياة البرية بأوغندا.
ونشر العلماء اكتشافاتهم في المجلة الطبية البريطانية في نهاية الشهر الماضي.
وقالت المجلة إن الزرافتين كان لهما عنق طويل على النحو المعروف لكن سيقانهما كانت قصيرة ومكتنزة. وهناك حالة طبية تعرف باسم (خلل التنسج الهيكلي) بين البشر والحيوانات الأليفة، لكن الصحيفة قالت إن من النادر رؤيتها في الحيوانات البرية.
وأظهرت لقطات صورتها الجمعية الأوغندية الزرافة واقفة على أرجل سميكة مشدودة العضلات في أحد سهول السافانا بمتنزه مورشيسون فولز الوطني في شمال أوغندا، بينما كانت تسير خلفها زرافة أخرى بالأرجل الطويلة المعتادة.
وقال فينيسي إنه سيستحيل على الزرافتين التكاثر مع الزرافات الأخرى ذات الحجم الطبيعي.
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