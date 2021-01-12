منوعات

"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)

Lebanon 24
12-01-2021 | 21:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة الهندية القبض على شخص متورّط في العديد من السرقات في البلاد، حيث كان يستخدم الأموال المسروقة في اقتناء السيارات الفاخرة والإنفاق على الفقراء والمؤسسات الخيرية.

وقالت الشرطة إنّ محمّد عرفان، الذي تمتد سرقاته من نيودلهي إلى البنجاب وجهات أخرى من الهند، والذي يلقبه الناس بـ"روبين هود"، كان يستعد للترشح للانتخابات في مسقط رأسه بمنطقة "زيلا باريشاد" في "سيتامارهي" بإقليم "بيهار"، لولا أنّه وقع في قبضة الشرطة التي اعتقلته يوم 7 كانون الثاني الحالي قرب "ناراينا" بغربي العاصمة نيودلهي. وباعتقاله، ينهار، على حد قولها، حلمه في أن يصبح زعيماً محلياً محبوباً جماهيرياً.
 
ووفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن قناة "NDTV" التلفزيونية الهندية، فقد أوضحت الشرطة أن اعتقاله رافقه استرجاع سيارة "جاغوار"، وسيارتين فخمتين من نوع "نيسان"، ومسدسين من صنع فرنسي، ومجوهرات عديدة.
 
ومحمد عرفان، الذي عُرف بكرمه الكبير تجاه المؤسسات الخيرية وبإنشائه العيادات والمستشفيات للفقراء، قال للشرطة خلال استنطاقه إنّه وعصابته لا يسرقون إلا المساكن الفخمة في أحياء الأغنياء، ولا يستولون إلا على المال والمجوهرات.

لكن تفشي وباء "كورونا" منذ نحو عام حدّ من مشاريع السطو واللصوصية التي كانت في أجندة محمد عرفان وعصابته، التي اعتُقل 3 من عناصرها، حسب الشرطة، لأنّ التزام البيوت وقاية من الإصابة بـ"كورونا" لا يسمح بالسطو على الديار.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-01-12
18:00 | 2021-01-12
15:41 | 2021-01-12
15:00 | 2021-01-12
12:00 | 2021-01-12
09:00 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website