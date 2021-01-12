صورة تثير الذهول لأنثى "عنكبوت الذئب" وهي تحمل صغارها على ظهرها!





وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الصورة المخيفة التي التقطها أحد سائقي الأدغال من فيكتوريا بأستراليا، تظهر أنثى "عنكبوت الذئب" وهي تحمل عدداً كبيراً من صغارها على ظهرها.



وكان السائق قد التقط الصورة وقام بتحميلها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". تسبّبت صورة لأنثى عنكبوت ضخمة من فصيلة "العنكبوت الذئب"، بإثارة حالة من الذعر والذهول على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه الفصيلة تثير مخاوف الناس عندما يرونها، لكن الصورة أضفت مزيداً من الهلع من هذا المخلوق الصغير.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الصورة المخيفة التي التقطها أحد سائقي الأدغال من فيكتوريا بأستراليا، تظهر أنثى "عنكبوت الذئب" وهي تحمل عدداً كبيراً من صغارها على ظهرها.وكان السائق قد التقط الصورة وقام بتحميلها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتسعى أنثى "عنكبوت الذئب" بعد التزاوج، إلى العزلة في بقعة مغطاة حيث يمكنها وضع ما يصل إلى 100 بويضة، وبعد أن يخرج صغار العنكبوت من البيض، يركبون ظهر أمهم بينما تخرج للبحث عن الحشرات.





