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لا تستطيعان العيش بدون بعضهما.. فتزوّجتا من نفس الرجل!

Lebanon 24
13-01-2021 | 21:00
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في واقعة غريبة وطريفة شهدتها نيجيريا، تزوّج أحد المواطنين النيجيريين من شقيقتَيْن توأم لأنّهما لا تستطيعان العيش من دون بعضهما.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "ٍبوتنيك" الروسية عن موقع "مير 24" الروسي، فقد نشر المستخدم النيجيري نيلسون أوبيدون، مقاطع فيديو وصوراً من حفل زفاف غير عادي لرجل من نيجيريا، على حسابه عبر "تويتر"، وطلب أوبيدون، من المتابعين مشاركته آرائهم حول الموافقة على الزواج من شقيقتيْن توأم.

وحصد مقطع فيديو لحفل زفاف شقيقتان توأم تزوجتا من رجل واحد أقيم في نيجيريا، عشرات الآلاف من المشاهدات، تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في 9 كانون الثاني الجاري، واعتبره المتابعون زفافاً غير عادي.

وظهر العريس في زي قرمزي، يتوسط عروسين توأم ترتديان فستانين متشابهين من نفس اللون، وإحداهما حامل.
 
وأظهر الفيديو رقص التوأم أمام الضيوف والمدعوين، فيما شكّك بعض المتابعين بالفيديو واعتبروا القصة مجرّد مزحة أو دعابة. 
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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