لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!

سجلت كاميرات المراقبة المثبتة في مصعد بناء حديث في مدينة كراسنويارسك الروسية لحظات مرعبة لسقوط مصعد بداخله ثلاث نساء وطفل.ولم يصب أحد بأذى بفضل معدات السلامة والكبح في المصعد.من جهتها أوضحت الشركة المشغلة للمصعد أنه تعطل إثر استخدامه من قبل أحد قاطني البناء في نقل مخلفات بناء ثقيلة بعد أعمال ترميم في شقته.وأكدت النيابة في كراسنويارسك أنها ستطلق تحقيقا في الحادثة.