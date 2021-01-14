منوعات

لحظات مرعبة لسقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل.. وكاميرات المراقبة صوّرت كل شيء!

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت كاميرات المراقبة المثبتة في مصعد بناء حديث في مدينة كراسنويارسك الروسية لحظات مرعبة لسقوط مصعد بداخله ثلاث نساء وطفل.

ولم يصب أحد بأذى بفضل معدات السلامة والكبح في المصعد.


من جهتها أوضحت الشركة المشغلة للمصعد أنه تعطل إثر استخدامه من قبل أحد قاطني البناء في نقل مخلفات بناء ثقيلة بعد أعمال ترميم في شقته.

وأكدت النيابة في كراسنويارسك أنها ستطلق تحقيقا في الحادثة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-01-14
14:00 | 2021-01-14
12:00 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
05:56 | 2021-01-14
23:00 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website