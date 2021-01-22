نظرية المؤامرة الغريبة حول ميلانيا "الوهمية" تعود إلى الواجهة.. وصور "مريبة"

غادرت ميلانيا ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة مع زوجها دونالد ترامب صباح الأربعاء 20 كانون الثاني، منهية فترة عملها كسيدة أولى للولايات المتحدة.



وأنهت فترة توليها هذا المنصب بأسوأ تصنيف شعبي في تاريخ الولايات المتحدة، وهناك مزاعم بأن زواجها من الرئيس المنتهية ولايته قد لا يستمر طويلا.

Treat yourself to this scene of the deposed President, just now in Florida. Please be sure to send back our plane. pic.twitter.com/1m2GxEVvKP — Michael Beschloss (@BeschlossDC) January 20, 2021

ومع ذلك، فإن أحد أكثر الأجزاء إثارة حول ميلانيا في السنوات الأربع الماضية كان عددا لا يحصى من نظريات المؤامرة التي تشير إلى وجود "ميلانيا وهمية".

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020



ويدعي بعض المعجبين أنه في العديد من الظهور أمام العامة لم تكن ميلانيا هناك بالفعل، ما يشير إلى أن الرئيس والخدمة السرية استخدموا نسخة لها.

Spare a thought for #FakeMelania out of a job pic.twitter.com/nr58boRXaC — Annie West (@anniewestdotcom) January 20, 2021

وجاءت أحدث الادعاءات عقب مغادرة دونالد ترامب وميلانيا البيت الأبيض، حيث أعرب الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن يقين من أنه طيلة فترة ترامب الرئاسية ظهرت "ميلانيا الوهمية" في العديد من المناسبات.



واتجه الناس على الفور إلى محرك البحث "غوغل" بحثا عن أدلة عما إذا كانت ميلانيا ترامب الحقيقية هي من ظهرت يوم الأربعاء أم لا.



وهذا الموقف تكرر مرارا خلال السنوات الأربع الماضية، وعمد الكثيرون إلى نشر صور عبر الإنترنت تقارن ميلانيا ترامب بما ادعوا أنها "بديلتها".



وأشاروا إلى أن شكل وجهها، وخط الشعر الذي يشبه الباروكة، وحتى الابتسامة المتوترة التي عرفناها تبدو حقيقية للغاية في بعض الصور تكشف عن الاختلافات بين ميلانيا الحقيقة والمزيفة. وفي النهاية، اقتنع الناس أن دونالد ترامب يوظف شبيهة بميلانيا لمرافقته عندما لا تستطيع ميلانيا الحقيقية الظهور.



وفي تشرين الأول الماضي، انتشرت صور السيدة الأولى السابقة وهي تنزل من طائرة هليكوبتر وزعم الكثيرون أنها "لا تشبه نفسها".



وكانت ترتدي نظارتها الشمسية الكبيرة المميزة، لكن بعض المشاهدين زعموا أن ابتسامتها وأسنانها تبدو مختلفة.