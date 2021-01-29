طيارون يرصدون جسماً غريباً يتوهّج في السماء.. والسلطات تحقّق! (فيديو)





وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهر تسجيل مصوّر جسماً غامضاً يحلق على ارتفاع نحو 35 ألف قدم، وبالتحديد فوق الطائرة التي كانت في رحلة بين لاهور وكراتشي في باكستان.



ويُسمع خلال التسجيل أصوات الطيارين المصدومين وهم يقولون إنّ الجسم الغامض ليس منطاداً ولا طائرة، بينما كانوا يحاولون معرفة طبيعة "الشيء الغريب" الذي يطير فوقهم. رصد طيارون في باكستان جسماً غريباً يتوهّج يحلق قرب طائرتهم على ارتفاع 35 ألف قدم، أثناء رحلة جوية داخلية في البلاد، وهو ما دفع بالسلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهر تسجيل مصوّر جسماً غامضاً يحلق على ارتفاع نحو 35 ألف قدم، وبالتحديد فوق الطائرة التي كانت في رحلة بين لاهور وكراتشي في باكستان.ويُسمع خلال التسجيل أصوات الطيارين المصدومين وهم يقولون إنّ الجسم الغامض ليس منطاداً ولا طائرة، بينما كانوا يحاولون معرفة طبيعة "الشيء الغريب" الذي يطير فوقهم.

وكان الجسم يتحرك بسرعة ويتوهّج على نحو لافت بشكل دائري، ويطلق بين الحين والآخر ما يشبه انفجارات صغيرة من الغاز في السماء.

#BREAKING: #PIA pilots spotted a #UFO above their jet in the skies of #Karachi having a mysterious outlook and shinning light coming out from the center of it. Check this out @nickpopemod - I've interviewed an Air force #PAF officer on the topic. Would love your comments too. pic.twitter.com/2VOpxe8iQw — Zain Khan (@ZKhanOfficial) January 27, 2021



ونقلت وسائل إعلام باكستانية محلية عن أحد الطيارين قوله: "الجسم الغريب كان شديد السطوع رغم ضوء الشمس". ونقلت وسائل إعلام باكستانية محلية عن أحد الطيارين قوله: "الجسم الغريب كان شديد السطوع رغم ضوء الشمس".

وتوقع الطيار أن يكون الجسم الطائر، الذي شوهد فوق مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب "محطة فضائية"، أو "كوكباً اصطناعياً".



وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أنّ قبطان الرحلة شاهد "جسماً غير عادي" يحلق على ارتفاع ألف قدم فوق طائرته، التي كانت تحلق على ارتفاع 35 ألف قدم، ونشر مقطعاً مصوراً للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال المتحدث إنّ السلطات لم تتمكن بعد من تحديد طبيعة الجسم الغريب.