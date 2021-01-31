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فيديو يحبس الأنفاس.. سقطت على سكة "الترام" قبل لحظات من وصوله! (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2021 | 15:00
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أظهر مقطع فيديو وثّقته كاميرات المراقبة في محطّة "ترام" بمدينة سامسون شمالي تركيا، مشهداً يحبس الأنفاس للحظة سقوط فتاة فقدت وعيها على سكّة "الترام" وذلك قبل لحظات من وصوله ولحسن الحظّ أنّه تمكّن من الوقوف قبل الوصول إلى نقطة سقوط الفتاة. 
 
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "تي آر تي" التركية على "تويتر" لحظة سقوط الفتاة على سكة "الترام" بصورة مفاجئة قبل ثوانٍ معدودة من وصول "الترام"، الذي توقف على بعد خطوات منها.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القناة، فإنّ الفتاة التي كانت واقفة على الرصيف تعرّضت للإغماء قبل أن تسقط أرضاً على وجهها، وظهر جسدها وهو يتعرض لاهتزازات أدت إلى ملاصقة رأسها للقضبان التي يتحرك عليها "الترام".

ويظهر الفيديو توقف "الترام" قبل أن يصل إليها وإسراع سيدة تعمل على متنه في إنقاذ الفتاة رفقة آخرين.
 
المصدر: سبوتنيك

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