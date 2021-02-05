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فيديو يثير ضجة: المئات من العناكب "آكلة اللحوم" تغزو غرفة نوم مراهقة

Lebanon 24
05-02-2021 | 09:00
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حقق مقطع فيديو لانتشار مجموعة من العناكب في غرفة طفلة صغيرة بأستراليا، انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الرعب والرهبة.

 

وغردت بيتا روجرز، المقيمة بأستراليا، في 27 كانون الثاني الماضي: "صديقة لي في سيدني دخلت للتو غرفة ابنتها ووجدت ذلك".

 

وأرسلت روجرز، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو لغرفة نوم ابنة صديقتها، التي أخبرت أمها: "أمي، لدينا مجموعة من العناكب هناك"، وفقا لـAustralian Broadcasting Company.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7

 
 

وعندما ذهبت صديقة روجرز للتحقق من الأمر، وجدت عددا قليلا من العناكب في زاوية الغرفة. وتقول في الفيديو: "هذا ليس سيئا للغاية، ربما يوجد 50 أو 60 منها". ثم وجهت الكاميرا نحو زاوية أخرى، وكشفت ما لا يقل عن ضعف عدد العناكب على الجدران والسقف.

 

وعندما قامت بتصوير العناكب في المنزل، توقعت أنها تنتمي إلى عائلة العنكبوت Sparassidae، وتنتشر في أستراليا وفي أماكن أخرى ذات المناخ الدافئ.

 

وأفادت Nine News الأسترالية يوم الاثنين 1 شباط ، أنه خلال الصيف في أستراليا، تزداد أعداد العناكب هذه، وليس من غير المعتاد أن تجد العناكب طريقها إلى منازل الناس.

 

وفي الواقع، أبلغ العديد من سكان سيدني عن غزو العناكب في ذلك الأسبوع، على الأرجح بسبب الطقس، وفقا لـ ABC. وأدى انخفاض الضغط بعد عدة أيام من ارتفاع درجات الحرارة، إلى هطول الأمطار والرطوبة؛ غالبا ما تبحث عناكب الصيد عن مأوى في منازل البشر عندما تكون الحرارة والرطوبة شديدة للغاية، لأن المنازل توفر الكثير من الزوايا الآمنة والشقوق حيث يمكن للعناكب الاختباء - وحيث يمكن للإناث أن تضع بيوضها، كما قال روبرت رافين، رئيس قسم التنوع البيولوجي الأرضي في أستراليا.

 

المصدر: روسيا اليوم
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