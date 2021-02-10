موظّف حاول قتل مديره بـ"لُعاب" مريض "كورونا"!

تقدم رجل إلى محكمة أضنة في تركيا، بشكوى جنائية ضدّ موظّف كان يعمل لديه، حاول قتله بـ"لُعاب" مريض بفيروس "كورونا"، عبر وضعه في شرابه الخاص للتخلص منه، وفقاً لصحيفة "لاد بيبل" البريطانية.



وأوضح إبراهيم أونفيردي، وهو مالك لمحل بيع سيارات، أن العامل كان موظفاً لديه لمدة 3 سنوات، وقام بسرقة أمواله ومحاولة التخلّص منه بعدها، قائلاً إنّ العامل قد اشترى "لُعاباً" من مريض بفيروس "كورونا"، مقابل 500 ليرة تركية (ما يعادل 70 دولاراً أميركيا) وحاول وضعه في شرابه الخاص، "لكن من حسن الحظ أنني لم أشربه".

وأضاف: "في صباح يوم الحادثة، اتصلت به بشأن بيع سيارة، كنت قد بعتها بـ215 ألف ليرة تركية (30 ألف دولار أميركي)، وقلت له أن يأخذ المال إلى المكتب، حتى أنني قمت بإعطائه مفتاح خزنتي لقد وثقت به تماماً. ولاحقاً، اتصلت به عدة مرات ولم أستطع الوصول إليه. أجاب في اليوم التالي وقال إنّه بحاجة إلى المال وسرقه لأنه مدين بقرض مالي.



وأخبر الشرطة برسائل أخرى تم إرسالها له من قبل المتهم بمحاولة قتله، وجاء في إحدى الرسائل: "لم أستطع قتلك بالفيروس. سأطلق النار على رأسك المرة القادمة".