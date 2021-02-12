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مشهدٌ مثير: سمكة تبتلع ثعباناً يفوقها حجماً.. ثمّ تلفظه! (فيديو)

Lebanon 24
12-02-2021 | 18:00
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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مشهداً غريباً ومثيراً سجلته عدسات الكاميرات لمحاولة سمكة نهرية التهام ثعبان مياه كبير، لكنّها عادت ولفظته من جوفها لأنها لم تقدر بشكل صحيح حجم هذه الوجبة.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد نشر مسؤول خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، مقطع فيديو على صفحته الشخصية في "تويتر" يظهر قيام السمكة بعدة محاولات بهدف إخراج الثعبان من جحره والتهامه، حيث حاولت في أكثر من مرة الاقتراب من الجحر ومسك الثعبان.

وبعد عدة محاولات، نجحت السمكة بالتقاط رأس الثعبان، الذي يدخل رأسه ومن ثم يتابع دخوله وينزلق باتجاه معدة السمكة.

ودخل الثعبان كاملاً إلى داخل السمكة التي ظهرت عليها علامات الانتفاخ وجحظت عيناها إلى الخارج بسبب حجم الثعبان الكبير الذي أصبح بداخلها.
 
لحسن حظ السمكة، التي بدأت بالتحرك لا إرادياً في محاوله لإنقاذ نفسها من وجبة الثعبان الذي يفوقها حجماً، بدأ الأخير بالتراجع إلى الخلف، ليخرج بالكامل من معدة السمكة التي بدت عليها علامات الإصابة.
 
 

المصدر: سبوتنيك

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