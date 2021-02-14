"المرأة الخارقة".. شاهدوا ما فعلته وسط العاصفة الثلجية! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سيدة ثلاثينية وهي تدفع شاحنة ضخمة محمّلة بالحليب بعدما تعثرت في طريق في اسكتلندا بسبب تساقط الثلوج، ونجحت في ذلك لتطلق عليها وسائل إعلام لقب "المرأة الخارقة".



وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية شريط فيديو يظهر المرأة وهي تدفع الشاحنة الضخمة، التي كانت تتأرجح على الطريق نحو تلّة صغيرة، بسبب العاصفة الثلجية.

ووصفت الصحيفة المرأة التي تدعى شارلين ليزلي (33 عاماً)، بـ"الخارقة" بسبب هذا الفعل الجبار، لافتة إلى أنّ الكثير من الرجال يعجزون عن فعله .



ووقعت الحادثة، الثلاثاء الماضي، عندما بدأ سائق يفقد السيطرة على شاحنة تابعة لشركة "غراهام" الشهيرة للألبان، في كاودنبيث، بمنطقة "فايف"، شرقي أسكتلندا.

وكانت شارلين مع أولادها متجهة إلى أحد المتاجر، وعندما رأت محنة السائق، طلبت من أحد الجيران الاعتناء بطفليها، وهبّت لنجدة السائق وإخراجه من محنته.

وُصفت أم بطولية بأنها "دبابة"

بعد أن تم تصويرها وهي تدفع شاحنة فوق تلة في بلدة ثلجية في فايف ، #اسكتلندا#charleneleslie pic.twitter.com/ghBCNlUYM9 — Pazzo 🍥 (@pazzo83f) February 12, 2021



وأظهرت اللقطات قوة شارلين في دفع الشاحنة في وقت كان الثلج يتساقط في المكان.



وقالت شارلين في تصريحات صحافية إنها لا تستطيع أن تظلّ مكتوفة الأيدي، عندما ترى أحدهم في محنة. وأظهرت اللقطات قوة شارلين في دفع الشاحنة في وقت كان الثلج يتساقط في المكان.وقالت شارلين في تصريحات صحافية إنها لا تستطيع أن تظلّ مكتوفة الأيدي، عندما ترى أحدهم في محنة.

@STVNews: 'A woman has been spotted attempting to push a lorry up a snow-covered hill in Fife.



Footage shows her 'helping' the struggling Graham’s Dairies truck up an icy road in Cowdenbeath. https://t.co/cznz8FfDvt ' pic.twitter.com/F7tNHxIDi7, see more https://t.co/AzAjhHBUfA — Graham Hill News (@TT_GrahamHill) February 10, 2021

وأضافت: "ما فعلته خطير، لكن حسن الحظ تمكنت من إزاحة الشاحنة إلى أعلى الشارع (منطقة الأمان)".



وتقديراً لفعلها النبيل، منحت شركة "غراهام" لـ"الأم الخارقة" اشتراكاً مجانياً في منتجاتها من الألبان لمدة عام كامل.