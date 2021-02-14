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شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2021 | 18:00
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حقّق نادلٌ شاب من ولاية آسام شمال شرقي الهند، شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقته الفريدة لإسعاد الزبائن وجذبهم إلى المطعم الذي يعمل فيه أثناء تناولهم لوجباتهم.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد دمج سوراجيت تريبورا بين مهنته الأساسية كنادل وهوايته الفريدة بالرقص ليقدم للعملاء حركات استعراضية وراقصة رائعة وفريدة حازت على اهتمام واسع من الزبائن.
 
ويرقص الشاب (23 عاماً)على أغنية "Girl I Need You" ويقلد ممثل "بوليوود"، تايغر شروف، بحركات فيلمه "Baaghi".
 
وحاز الشاب على اهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت مشاهد الفيديو التي تظهر مقاطع لرقاصاته بالانتشار بشكل واسع في الهند.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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