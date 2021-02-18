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تسعينية قطعت 10 كلم مشيا على الثلج لتتلقى لقاح كورونا!

Lebanon 24
18-02-2021 | 15:00
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اضطرت سيدة أميركية عمرها 90 عاما للمشي مسافة 10 كيلومترات على الثلج الذي غطى مدينة سياتل، للحصول على جرعتها الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

وقالت السيدة التي تدعى فران غولدمان، إنها سعت لوقت طويل جدا للحصول على موعد لتلقي اللقاح.

 

وأضافت: "كنت أتصل بالهيئات الصحية كل صباح وكل مساء للحصول على موعد في أي مكان.. وقد حصلت أخيرا على موعد صباح يوم الأحد الماضي، لكنني فوجئت منذ يومي الجمعة والسبت بعاصفة شتوية قوية تهب على المنطقة، وتغطي الشوارع بالثلوج".

 

وعلى الرغم من ذلك، أصرت غولدمان على الحصول على اللقاح الذي انتظرته طويلا، فقررت السير مسافة 6 أميال ذهابا وإيابا لتلقيه.

90-year-old Fran Goldman wasn’t going to let days of severe winter weather in Seattle stop her from making it to her COVID-19 vaccination appointment, so she walked three miles through snow to get there, plus another three miles back. @joefryer shares her story. pic.twitter.com/lQDlpAUqGJ

 
 

وأشارت السيدة إلى أنها كانت ترتدي بنطالا من الصوف وقميصا قصير الأكمام حتى تتمكن الممرضة من الوصول إلى ذراعها بسهولة، لكنها ارتدت فوقه معطفا وسترة، كما ارتدت حذاء مخصصا للثلج، واستندت إلى عصاها لتتمكن من السير في الشوارع الثلجية.

 

وقالت: "لم يكن الأمر سهلا، لقد كان تحديا كبيرا"، مشيرة إلى أنها تأخرت على موعدها 5 دقائق فقط.

المصدر: روسيا اليوم
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