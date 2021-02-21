الحملتبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ماالثوربوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينةالجوزاءكن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالكالسرطانلا تحاول أن تستفز الآخرينالأسدالوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدةالعذراءلا ترفض أي خطوة، والعشوائية لن تكون في مصلحتكالميزانتبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازةالعقربتتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوةالقوستبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسبالجدييسود جو من الرومانسية مع الحبيب، ولن تصاب بالخيبة على أثر تصرّف بدر منهالدلوتنجح علاقتك بالحبيب وتناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة حول مستقبلهاالحوتأجواء ممتازة مع الشريك خلال هذه الفترة، ولعل الصدق يساهم في خلق هذه الأجواء