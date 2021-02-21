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برجك اليوم

Lebanon 24
21-02-2021 | 05:54
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الحمل
 تبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ما 
الثور
بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة
الجوزاء
كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك
السرطان
لا تحاول أن تستفز الآخرين
الأسد
الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة
العذراء
لا ترفض أي خطوة، والعشوائية لن تكون في مصلحتك
الميزان
تبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة
العقرب
تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة
القوس
تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب
الجدي
يسود جو من الرومانسية مع الحبيب، ولن تصاب بالخيبة على أثر تصرّف بدر منه
الدلو
 تنجح علاقتك بالحبيب وتناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة حول مستقبلها
الحوت
أجواء ممتازة مع الشريك خلال هذه الفترة، ولعل الصدق يساهم في خلق هذه الأجواء
 
المصدر: السومرية
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